(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Oltre a pensare di tenere o togliere le mascherine negli ospedali e a reintegrare iche non si sono vaccinati, chiediamo aldi pensarea quei camici bianchi che non ce l’hanno fatta e che, senza neavere la possibilità della vaccinazione, hanno continuato a lavorare” durante l’emergenza pandemica “e poi purtroppo sono venuti a mancare. Questa è una cosa su cui vogliano andare a interfacciarci con il nuovodella Salute”, Orazio. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Gennaro Avano, presidente dell’associazione ‘a mani nude’ e figlio di Mario Avano, medico dina generale ed endocrinologo molto noto nel quartiere in cui operava a Napoli, stroncato dal coronavirus il 21 dicembre 2020. ...

Yahoo Finanza

Che l'inflazione e l'aumentoprezzi avessero raggiunto livelli record ( ne abbiamo parlato qui ), ormai insostenibili per molte, era chiaro da tempo. Il carrello della spesa diventa sempre più caro , soprattutto per ...Bonetti: assegno unico per 4 mlnvantaggio 2.000 euro Ad oggi 6 milioni di... Non possono invece essere inclusi nella plateabeneficiari - sottolinea l'Inps - i titolari... Le famiglie dei medici morti per Covid: "Il ministro Schillaci pensi anche a noi" Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...