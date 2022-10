Linkiesta.it

Meno di un anno dopo, avendo scontato la sua pena, Støjberg ha fondato il partito di destra dei Democratici, che concorre alledi domani. Non sembra , però, che leverranno ...... a Steffen Sjørslev , candidato al Parlamento danese per il partito Liberal Alliance Lein ... I liberalihanno le idee chiare su come affrontare questi temi: ce ne parla Steffen Sjørslev ... Le elezioni danesi di domani non saranno (stranamente) decise dall’immigrazione Il Partito Sintetico è pronto a gareggiare per le elezioni in Danimarca: è guidato da un'Intelligenza Artificiale che prenderà tutte le decisioni.'Credo nell'uguaglianza per tutte le persone' e 'tutti dovrebbero avere le stesse opportunità', afferma il leader del Partito Sintetico.