Calciomercato.com

Rigore, poi negato,, poi negato: questo forse c'era, ma così va il calcio, alle volte. Poteva essere 4 - 3 di una partita largamente dominata, che sembrava in totale controllo . Un piccolo ...... ma davvero non si poteva prendere Non riesco a dare la colpa a Strakosha, ma partecipa anche lui ad un festival di imprecisione, di passaggi sballati, di palloni regalati - uno che costa il... Laziomania: il giallo a Milinkovic è l'ennesimo scandalo arbitrale, ma la colpa è di Sarri! Milinkovic non doveva giocare, per evitare il giallo, e ovviamente lo prendo. Non solo, lo prende del tutto inventato, su una cosa che manco era fallo. Un gentile regalo dell'ennesimo esponente di una ...