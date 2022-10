(Di lunedì 31 ottobre 2022) ROMA - Mattial'uomo del momento . Mai aveva iniziato così bene la stagione e dopo 12 partite in Serie A ha già superato i gol fatti nella passata annata: 5 contro 4. Da registrare anche 3 ...

Corriere dello Sport

è carico, vuole tutto.Critiche, tante, in- Salernitana. Sarri risparmia dal 1 Milinkovic - Savic, poi lo fa ... Pellegrini,e ora Milinkovic. Tutt'altro che perfetto anche Luca Massimi in Inter - Sampdoria, ... Lazio, Zaccagni da leader: il post che carica squadra e tifosi ROMA - Mattia Zaccagni l’uomo del momento. Mai aveva iniziato così bene la stagione e dopo 12 partite in Serie A ha già superato i gol fatti nella passata annata: 5 contro 4. Da registrare anche 3 ...Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha voluto caricare l’ambiente dopo la brutta sconfitta contro la Salernitana: il post social Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Mattia Zaccagni ha voluto ...