Lazio | Immobile punta il derby | “Ci spero”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Il? Ci”. Parola di Ciro. L’attaccante non nasconde il suo obiettivo ai cronisti prima di entrare alla Paideia International Hospital per gli accertamenti strumentali sulle sue condizioni. “Il calciatore prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano“, fa sapere lo staff medico biancoceleste in una nota. Maurizio Sarri, a maggior ragione dopo la squalifica di Milinkovic-Savic, spera di recuperare il capitano per la stracittadina contro la Roma. Altrimenti, l’obiettivo sarà averlo al top della forma contro la Juventus. SportFace.

