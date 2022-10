Lazio | avanza la protesta | il post sui social del club dopo l’ammonizione di Milinkovic Savic

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ancora proteste dellaper, che salterà il derby contro la Roma del prossimo turno di campionato Continua a prevalere la rabbia in casaper la seconda ammonizione a, che gli impedirà di giocare il derby di domenica prossima contro la Roma. Ilhaato un video suidove si osserva sia il fallo di Bradaric su Lazzari (da cartellino giallo tendente all’ arancione) sia il contrasto del serbo su Bronn. E le emoticon utilizzate suidalbiancoceleste sono chiarissime: bocche cucite e una spiegazione che non si trova a quanto accaduto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

