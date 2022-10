(Di lunedì 31 ottobre 2022)– Il weekend doveva essere una festa, aspettando Halloween e la Festa dei Santi: invece una lite tral’ha reso violento. Nei pressi del McDonald’s di Via Isonzo, durante sabato sera, un 15enne è stato aggredito per motivi ignoti ed ha subito gravi lesioni. Il malcapitato ha subito una frattura della piramide nasale, con 20 giorni di prognosi. I poliziotti della Squadra Volante, sollecitati dal padre della giovane vittima, hanno svolto una veloce attività investigativa che in meno di 48 ore ha consentito di individuare il presunto autore delle gravi lesioni: anch’egli risulta essere un minorenne. Nel corso delle veloci indagini sono stati ascoltati testimoni ed acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza del McDonald’s, i quali hanno consentito di identificaree segnalarlo alla Procura della ...

Il Faro online

Smartphone sequestrati a scuola,la rivolta. Studentessa si ribella al prof Il caso non è destinato a finire qui. La Questura di, guidata da Michele Spina, ha inoltrato una informativa ...... secondo quanto si apprende in un comunicato di cui riferisce l'agenzia Presa. Nel testo, un ...la protesta Migliaia di haitiani sono scesi in piazza a Port - au - Prince e in altre parti ... Latina. Scoppia la rissa tra due giovanissimi: individuato l'aggressore Era il primo giorno dell’entrata in vigore della circolare n.60, “Uso consapevole del cellulare”, che limita l’utilizzo del telefono a scuola, e al liceo Majorana di ...La situazione nel Liceo Scientifico Ettore Majorana è degenerata fino dover chiedere l’intervento della Polizia ...