Lamorgese guarda e impara | ripulito il rave illegale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Festa finita per le migliaia di giovani (circa tremila), provenienti da tutta Europa, per ilparty in un capannone abbandonato nelle zone di Modena. Stamattina, su ordine del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sono iniziate le operazioni di sgombero da parte dei trecento agenti di polizia presenti in tenuta antisommossa. Operazione riuscita Sin dalle prime ore di questa mattina sono iniziati i flussi, con i partecipanti che hanno cominciato a smontare gli impianti ed a raggiungere i propri mezzi per abbandonare la festa, avviata lo scorso sabato sera. Ma, a differenza del Pd che ha subito levato i toni, non c’è stata alcuna operazione violenta: la trattativa tra gli organizzatori e la polizia è stata fin da subito efficace, convincendo i presenti ad allontanarsi causa lo stato pericolante del capannone. Insomma, ha prevalso la soluzione pacifica, anche se ...