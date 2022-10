L' amichevole di calcio di Bosnia - Erzegovina e Russia non si giocherà

Calciomercato.com

Le polemiche erano state feroci e ora c'è stato il passo indietro. L'tra le nazionali didi Bosnia - Erzegovina e Russia , in programma il 19 novembre a San Pietroburgo, non si giocherà. Lo ha deciso oggi la Federcalcio bosniaca (FS BiH), secondo cui ...Una mossa, quella di legittimare indirettamente la Russia putiniana attraverso il, che per ... Sin dal momento in cui l'è stata annunciata si è avuto un dissenso fortissimo . Che non ... Russia-Bosnia: salta l'amichevole delle polemiche | Nazionali | Calciomercato.com La Federcalcio Bosniaca, FS BiH, ha deciso di annullare l’amichevole della propria Nazionale contro la Russia, in programma il prossimo 19 novembre a San Pietroburgo. La scelta è arrivata dopo diverse ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...