L' accusa di Chiofalo | Antonella mi ha lasciato per diventare famosa

... modella ed influencer ex fidanzata di Francesco, e Edoardo Donnamaria, volto della trasmissione 'Forum'. Una complicità caratterizzata da momenti di alti e bassi, di cui il diretto ...Un'che molti coinquilini non hanno affatto sposato, ma che non ha comunque impedito alla ... ritiene che la showgirl sia affetta da tutt'altro tipo di malattia , rispetto a cui l'ex di...Il personal trainer romano ha scritto una lunga lettera all'ex fidanzata, accusando i genitori di lei di averla spinta a lasciarlo ...Francesco Chiofalo lancia una pesante accusa ai genitori di Antonella Fiordelisi e avverte Edoardo che anche lui subirà lo stesso destino ...