... per mitigare le conseguenze economiche della guerra che questi paesi stanno subendo ed evitare la cosiddetta, ossia la "stanchezza" per il prolungarsi dei combattimenti che potrebbe far ...A oltre sei mesi dall'inizio della guerra in Ucraina, non c'è un leader europeo all'orizzonte capace di un linguaggio di verità con gli elettori. Non c'è un Churchill che nel suo primo discorso alla ... La war fatigue europea sul tavolo di Putin La scommessa di Mosca è sul 2023, con l'allentamento del sostegno europeo a Kiev. Il primo segnale è nella divaricazione fra Parigi e Berlino. Ferdinando ...