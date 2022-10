La svolta è adesso La rotta del cuore di Anne Givaudan

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Un reportage in stato di decorporazione, che narra la storia di un uomo in coma: «ho trascritto fedelmente ciò che ho visto e compreso, evitando di interferire». L’uomo è Julien, che vorrebbe solo starsene in pace. Le...

Viola News

... morto di appendicite " quindi chi è il suo eredeE i lord votano per scegliere Viserys ... Il punto didella prima stagione di House of the Dragon c'è stato nell'episodio 6, quando la ...Le 'linea Baerbock' sull'Iran L'Iran ritornanell'attualità della politica tedesca. È stata ...reazioni a quanto sta avvenendo fa però immaginare che ci si trovi di fronte a un punto di... Fiorentina, non solo la svolta in Coppa: adesso fatti grande con Jovic Un allenatore vicino all’esonero (Via WebSource) Nella giornata di ieri è arrivato un altro Ko per un tecnico della Serie A e la situazione adesso si fa a dir poco ... possibilità di un esonero per ...I granata mettono k.o. i rossoneri, spenti e spreconi, con un micidiale uno-due in due minuti di Djidji e Miranchuk nel primo tempo. Inutile la rete di Messias (fra le polemiche) nella ripresa ...