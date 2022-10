(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’enorme numero di preferenze ottenute da Jair Bolsonaro, nonostante un mandato disastroso, alimenta diversi interrogativi. Anche per le prossime elezioni in Israele e Stati Uniti. Leggi

Internazionale

Oggi invece scopriamo che ha sfiorato la. Ad alimentare i timori è questo carattere inossidabile del potere di Bolsonaro, rafforzato dalle fake news onnipresenti durante la campagna ...A dire il vero, nellasu Ulm del 7 ottobre 2020, il palazzetto era aperto a una bassa percentuale di pubblico: in via Caprera si presentarono in 683. Poi, con l'arrivo dell'inverno ... La stentata vittoria di Lula rivela la forza dei populismi - Pierre Haski A togliere i tappi dal canestro ci pensa Treffers, ma lo spettacolo stenta a decollare: Garrick prova a spingere ... Esplode il PalaGalli: la Bruschi vince 70-68 e festeggia la prima vittoria in A1.Finalmente il Palermo. I rosanero colgono un successo fondamentale in casa del Modena, interrompendo un’astinenza dalla vittoria che durava dal 9 settembre scorso, quando il successo (seppur risicato) ...