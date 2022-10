La Gazzetta dello Sport

Ci sono innanzitutto i numeri: solo 13 presenze in tutto la scorsa stagione, tra campionato (12) e coppa di Francia (1), con due gol, un cartellino giallo e uno rosso. E zero gare in Champions League. ......di 5 fratelli. Nel dopoguerra incontra Giuseppe Meluzzi che nel 1946 diventa suo marito e condivide con le 65 anni di vita ,dando alla luce due figli maschi. Dopo un'infanzia e una... La seconda giovinezza di Sergio Ramos: con lui in campo il Psg non perde mai La sezione autunnale di Ravenna Festival, imperniata come di consueto su una trilogia, è dedicata quest'anno a quella più celebre del mondo della lirica: 'Le nozze di Figaro', 'Don Giovanni' e 'Così f ...Pioli e Giroud hanno in comune molto di più di quel che si pensa. Non solo sono nati entrambi sotto il segno della Bilancia, ma hanno anche ritrovato nel Milan una seconda giovinezza. La loro impronta ...