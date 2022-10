La risposta di Jessica Morlacchi agli haters | “Le mani vanno tenute in tasca”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’esclusione di Memo Remigi dal cast di Oggi è un altro giorno continua a fare discutere. Il cantante, infatti, è stato allontanato dopo che nella puntata di venerdì 21 ottobre 2022 aveva palpato in diretta il sedere di. La decisione da parte della Rai è stata immediata, anche se Serena Bortone ne ha parlato solo quando è emerso il video diffuso da Striscia la notizia. Una scelta fatta, come ha spiegato la giornalista, soprattutto per tutelare la diretta interessata che voleva evitare il clamore mediatico che ne sarebbe derivato. In tantissimi si sono schierati al fianco dell’ex voce dei Gazosa, personaggi famosi e non solo, che hanno compreso appieno il disagio che lei ha provato in quella circostanza. L’interprete di Innamorati a Milano ha provato a scusarsi, anche attraverso le telecamere quando ha ricevuto il tapiro d’oro ...