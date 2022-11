La pianta che purifica l’aria…

Leggi su butac

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ci avete segnalato questo post: Quando dormi con una“Sansevieria” (spada di San Giorgio) nella tua stanza, ottieni aria fresca e naturale. Questarilascia ossigeno di notte, migliorando l’aria intorno a te e questo ti aiuta a dormire meglio. Poiché è in grado di trasformare l’anidride carbonica in ossigeno, anche la NASA consiglia di coltivarla in casa. Smentendo così la teoria che dormire con le piante in casa sia, in generale, dannoso. (ps: ATTENZIONE!! SOLO LE PIANTE GRASSE/SUCCULENTE PRODUCONO OSSIGENO DI NOTTE. LE ALTRE PIANTE PRODUCONO CO2 DI NOTTE) Secondo il Feng Shui, la Sanseveria è unache riesce a scongiurare le cattive energie e attira buone vibrazioni in casa. Può ancora essere usato per pulire a livello sottile i bagni ere l’energia, la sua pulizia aurica può ancora ...