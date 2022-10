La paura fa novanta | ecco perché amiamo il brivido | ma attenzione a non “abusarne”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dolcetto o scherzetto? Quanti di voi se lo sentiranno dire da qualche bimbo mascherato dietro la porta di casa, il 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween. E se invece foste proprio voi a pronunciare la fatidica filastrocca, che di anni ne avete qualcuno in più?in fondo, al fascino della, non si resiste. Né da piccoli né da grandi. Ildi un sano spavento nasce da lontano e risveglia il corpo, provocando una tempesta di ormoni. Ebbene, a spiegarelapuò essere piacevole ci pensa la scienza. Svelando, in parte, il segreto del successo – anche nel nostro Paese – di Halloween, una festa che ha negli Stati Uniti la propria origine e massima espressione. La festa di Halloween, nata in America, è ormai un appuntamento sentito in tutto il mondo ...