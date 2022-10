Globalist.it

'Da domani i militari aumenteranno la loro preparazione in. Al momento non abbiamo motivo di credere che la Russia voglia coinvolgere direttamente lao qualsiasi altro Paese nella ..."Oggi non abbiamo motivo di credere che la Russia voglia trascinare lao qualsiasi altro paese direttamente in guerra, ma la guerra in Ucraina rende necessario che tutti i paesi della Nato ... La Norvegia alza il livello di allerta: ecco perché L'Ue condanna gli attacchi missilistici russi contro Kiev e le infrastrutture critiche in altre regioni. "La strategia di Mosca di seminare paura non funzionerà" scrive Michel. Secondo l'intelligence ...Due tifosi di Ostigard sono partiti dalla Norvegia per arrivare a Napoli ed hanno ricevuto come regalo il goal in Champions League.