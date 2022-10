La Lombardia tira dritta | “Manteniamo la mascherina per chi lavora o accede a strutture sanitarie”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La Cabina di Regia epidemiologica di Regione, riunitasi lunedì mattina su disposizione della vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha dato l’indicazione di mantenere l’uso dellaper chiallee sociodella Regione. “Prendo atto dell’autorevole parere espresso da virologi, immunologi ed epidemiologi di chiara fama internazionale e mi auguro – spiega Letizia Moratti – che il Consiglio dei Ministri di oggi si esprima a riguardo seguendo la linea indicata anche dai nostri esperti”. In relazione al contesto epidemiologico attuale, con particolare attenzione a Covid e influenza, alle evidenze scientifiche e al termine indicato nell’ordinanza del 29 settembre avente oggetto “Misure urgenti in ...

