Linkiesta.it

Abbiamo quindi presentato un'interrogazione per conoscere i motivi"fermo" cantiere, se ... entro la fine dell'anno l'ingresso dellaMalatestiana ad assumere una nuova forma. Già questa ...Come gli fa dire Shakespeare: 'Milano, la mia, la mia libertà '". Andata in scena la ... il regista Robert Lepage , che per l'edizione 2012Met di New York ha traslocato l'isola degli ... La biblioteca del tempo dell’Amarone Che la notte più paurosa dell'anno abbia inizio: streghe, fantasmi, spiriti animeranno la notte anche in Puglia che per l'occasione ha organizzato una serie di eventi per ...L’amministrazione comunale di Capo d’Orlando aderisce al Bando Giovani in Biblioteca. Nell’Anno europeo dei giovani, il Dipartimento per le politiche ...