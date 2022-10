Klopp non ha dubbi | “Il Napoli può arrivare in finale di Champions!”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’allenatore del Liverpool, Jurgen, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti riguardo il, prossimo avversario in Champions, elogiando apertamente gli azzurri. La squadra di Luciano Spalletti non avrebbe limiti, stando a quanto dichiarato dall’ex Borussia Dortmund nel corso della conferenza stampa odierna. Di seguito, quanto evidenziato: “Ilpuòin fondo alla Champions? Sì, assolutamente, se giocano come stanno giocando in questo momento hanno tante chances diin“.prima di Liverpool-: “Gli azzurri i più in forma d’Europa Poi, ha aggiunto: “Chi ha visto qualche partita del, sta giocando molto bene e gioca un calcio incredibile: è forse la squadra più in ...