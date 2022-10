Kean tra campo e realtà | l’offerta che tutti stavano aspettando

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Moiseè stato in grado di zittire le critiche solo a fasi alterne, con le sue prestazioni che non sono state di livello e ora rischia. I problemi in casa Juventus stanno facendo davvero sempre più evidenti, con l’attacco che non sta rendendo come da aspettativa, in particolar modo con Moiseche sembra essere davvero sempre di più la brutta copia di quel bel giocatore che avevamo potuto ammirare nella sua prima esperienza a Torino. LaPresseUna buona prestazione e 5 pessime, questo purtroppo in questo momento è l’andamento di Moise, un ragazzo che era tornato a Torino decisamente con ben altre ambizioni. Sembra davvero impossibile capire quello che sia successo al ragazzo, soprattutto perché stiamo parlando di un giocatore che aveva dimostrato di essere assolutamente all’altezza delle grandi squadre anche con la maglia del ...