Juventus | ripresa dei lavori | Bremer e Di Maria parzialmente in gruppo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lasi è allenata questa mattina alla Continassa a due giorni dal match di Champions League all’Allianz Stadium contro il Paris Saint Germain. Un appuntamento cruciale, per non salutare in anticipo l’Europa. I bianconeri hanno lavorato su esercitazioni tecniche per il possesso del pallone per concludere con una partitella. Danilo ha usufruito di una giornata libera, mentre Disi sono allenatiin. Domani, vigilia Champions, la Juve è attesa in campo per allenarsi alle 17.15 in rifinitura. La conferenza stampa dei bianconeri, questa volta, precederà la seduta: appuntamento alle 14 dall’Allianz Stadium con Allegri e un tesserato dietro i microfoni. SportFace.