Juventus | Pogba si ferma ancora e incubo pubalgia per Vlahovic

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Laha ritrovato grande fiducia, il successo contro il Lecce ha permesso ai bianconeri di avvicinarsi alla zona Champions League. A tenere banco è anche la forma fisica dei calciatori, in particolar modo preoccupa la situazione di. Eè stato costretto arsi di nuovo. Terza vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri che ha ritrovato grande fiducia dopo la brutta sconfitta contro il Benfica. La partita contro il Lecce non è stata facile, ma è stata molto condizionata dalle assenze. Il tecnico Allegri ha mandato in campo tanti giovani: da Soule a Miretti, da Iling a Fagioli. E’ stato proprio l’ex Cremonese a siglare il gol della vittoria con un tiro a giro che si è stampato sul palo e infilato in rete. La zona Champions League, occupa da Lazio e Inter, è adesso ...