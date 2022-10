Juventus | emergenza totale con il Psg E Pogba rischia di tornare nel 2023 - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Continuano ad arrivare brutte notizie dall'infermeria per la Vecchia Signora. Quanti assenti nell'ultima stagionale in ...

Continuano ad arrivare brutte notizie dall'infermeria per la Vecchia Signora. Quanti assenti nell'ultima stagionale in ...Juve, la lunga lista degli indisponibili Per lacontinua dunque l'infortuni. Oltre a Pogba e Chiesa (vicino al rientro), la lista degli indisponibili bianconeri è lunghissima. Da ...Continuano ad arrivare brutte notizie dall'infermeria per la Vecchia Signora. Quanti assenti nell'ultima stagionale in Champions ...Allegri senza mezza Juve in vista della sfida di Champions col Psg e, soprattutto, di quella contro l'Inter di domenica prossima ...