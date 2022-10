Juve | Pogba salta il Mondiale | il comunicato e le parole dell'agente

Paul, centrocampista della Juventus, non ce la fa: salterà i prossimi mondiali in Qatar. Ecco le sue condizioni Nelle ultime ore Paul, centrocampista della Juventus, ha subito un nuovo infortunio che lo porterà a saltare i prossimi mondiali in Qatar con la Francia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore tornerà a .TORINO - Sembra ancora lontano il ritorno in campo per Paul, già reduce da tre mesi di stop per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro rimediata il 23 luglio scorso e la successiva operazione di settembre. Nelle ultime ore sono rimbalzate ...Novità in casa Juventus per quanto riguarda la situazione legata all'infortunio di Paul Pogba. Il centrocampista francese, già costretto a saltare l'intero avvio di stagione con la maglia della ...Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Il centrocampista della Juventus Paul Pogba non sarà convocato dalla Francia per i mondiali di Qatar 2022, dove la nazionale di Deschamps dovrà difendere il titolo.