Juve | Pogba nuovo infortunio | stop e Mondiali a rischio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) –per Paul. Il centrocampista francese dellantus, come scrive La Gazzetta dello Sport, deve fermarsi per un problema muscolare alla coscia destra., reduce dall’operazione al menisco, deve ancora giocare una gara ufficiale con la maglia bianconera. Il 29enne rischia di doversi fermare per una decina di giorni e a questo punto è aanche la sua presenza aidi Qatar 2022. Il ct della Francia, Didier Deschamps, diramerà la lista dei convocati il 14 novembre: nelle prossime 2 settimane,con ogni probabilità non metterà piede in campo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Nuovo stop per Paul. Il centrocampista francese della Juventus, come scrive La Gazzetta dello Sport, deve fermarsi per un problema muscolare alla coscia destra., reduce dall'operazione al menisco, deve ancora giocare una gara ufficiale con la maglia bianconera. Il 29enne rischia di doversi fermare per una decina di giorni e a questo punto è a rischio ...Per il bianconero c'è posto fino all'ultimo (13 novembre) per una convocazione Ladovrà attendere, la Francia pure. Paulsi ferma ancora, stavolta solo per un affaticamento muscolare, ma è ...Non cenna a placarsi il calvario di Paul Pogba riguardo gli infortuni, il francese ha accusato un fastidio muscolare e ha interrotto gli allenamenti Non cenna a placarsi il calvario di Paul Pogba… Leg ...Non è ancora tornato dal precedente infortunio, ma il centrocampista della Juventus Paul Pogba si è nuovamente infortunato.