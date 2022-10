Juve | missione Europa League con i baby terribili

(Di lunedì 31 ottobre 2022) TORINO - Aggrappati al futuro per salvare l'. Lasi affida ai talenti fatti in casa per restare ancora viva sul palcoscenico continentale. La Championsormai è già sfumata con un ...

E sarà tutt'altro che semplice, perché i parigini devono vincere per non avere sorprese e chiudere al primo posto e perché laè ridotta ai minimi termini da infortuni e squalifiche . Si può fare ...La Juventus e laEuropa League . La Juventus chiuderà il gruppo H dietro il PSG e i ... che a Sky ha fatto intendere quale sia l'obiettivo più importante rimasto allain questa stagione. "... Inter, per Lukaku scatta la missione Juventus TORINO - Aggrappati al futuro per salvare l’Europa. La Juve si affida ai talenti fatti in casa per restare ancora viva sul palcoscenico continentale. La Champions League ormai è già sfumata con un tur ...Szczesny potrebbe lasciare al termine della stagione: i bianconeri sarebbero interessati al portiere dell'Empoli ...