Calciomercato.com

Le dichiarazioni del giornalista de La Stampa, che fa ildella situazione in casa bianconera. Ecco le sue paroleL'ambiente Juventus è stato scosso dal nuovo stop di Paul Pogba. Per il centrocampista francese non c'è davvero pace. Antonio Barilla a ...Paolo Condò per 'la Repubblica' simone inzaghi e max allegri La più imprevedibile delle stagioni si arricchisce di un nuovo capitolo, con la fuga decisa del Napoli in corrispondenza delle frenate ... Juve, il punto sull'inchiesta della Procura di Torino: i prossimi passi Le parole dell'allenatore nerazzurro e di Robin Gosens alla vigilia della sfida all'Allianz Arena, condizionata sicuramente dal prossimo match con i bianconeri ...Nel confermare la fiducia al tecnico Leonardo Colucci dopo la sconfitta con il Pescara, il comproprietario della Juve Stabia, Giuseppe ...