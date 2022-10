JuniorGP | Guido Pini chiude al secondo posto a Valencia e vince il titolo ETC 2022

(Di lunedì 31 ottobre 2022)fa suo ilETC. Il giovane talento italiano ha centrato ilnella tappa di(Spagna) e si è laureato campione nella European Talent Cup. Un risultato storico per i nostri colori, dato che in precedenza nessun italiano era mai stato in grado di cogliere questo importante traguardo. Il giovane talento toscano (è nato il 10 gennaio 2008 a Borgo San Lorenzo), come detto, ha concluso la gara sul circuito intitolato a Ricardo Tormo superando nel confronto diretto il padrone di casa Joel Esteban al termine di una splendida battaglia gomito a gomito che ha impreziosito l’intero campionato. Il pilota del team AC Racing ha vinto perchè ha messo in mostra una regolarità clamorosa in questa annata, tagliando il traguardo sempre nella ...

... come conferma anche la top ten ottenuta lo scorso weekend nel FIM. Saranno però tanti i ... A proposito di ETC, questo weekend avverrà anche l' esordio in Moto3 diPini , grande ...In quella che, di fatto, sarà la prima stagione del FIM(ormai diventato a tutti gli effetti un mondiale junior lasciando soltanto alla serie della ... con Edoardo Boggio ePini (... FIM JuniorGP, Guido Pini nella storia: è lui il campione ETC 2022 Al talento toscano dell'AC Racing Team è bastato il secondo posto in gara a Valencia per conquistare il titolo, diventando il primo italiano a riuscire nell'impresa ...Brilla Guido Pini, la storia è scritta: il piccolo italiano è campione European Talent Cup! Il resoconto di tutte le gare a Valencia.