Jovana Djordjevic | il vestito è troppo stretto | il seno straborda

(Di lunedì 31 ottobre 2022)ha avuto la voglia e la forza di mettersi in evidenza grazie a una bellezza e a un fisico che non danno scampo. Diventare la fidanzata di un calciatore è sicuramente sempre stato un modo per poter ottenere maggiore successo da un punto di vista mediatico, ma con il caso dinon ci sono assolutamente dubbi che alla fine è lei quella che è diventata sempre più famosa all’interno dello spettacolo rispetto al marito. InstagramNell’estate del 2015 la Lazio decise di acquistare dal Nantes il centravanti Filip, un giocatore che avrebbe dovuto fare la fortuna della squadra biancoceleste. Il suo inizio con la squadra romana era iniziato davvero nel miglior modo possibile, infatti in una delle sue prime partite nella trasferta di Palermo riuscì addirittura a piazzare ...

Corriere dello Sport

...Maria Laura De Vitis Mercedesz Henger Nick Luciani Nicolas Vaporidis Naufraghi tornati in Italia Antonio Zequila Patrizia Bonetti Marco Melandri Silvano Michetti Roberta Morise...Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si ritira, in arrivo l'annuncio ufficiale Dopo, Patrizia Bonetti, Roger Balduino e Marco Cuculo, anche Edoardo Tavassi , in seguito ad un ... Isola dei Famosi: perché Jovana Djordjevic si è ritirata Da rimanere completamente senza fiato. Guardare per credere FOTO A dire il vero la nostra Jovana non ci ha mai deluso. E non lo farà mai visto che quello che condivide sono dei gioielli veri e propri.