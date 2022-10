Israele torna alle urne per la quinta volta in tre anni | ecco cosa succede

A un anno e mezzo dalle ultime elezioni,nuovamente alle urne martedì prossimo, primo novembre: è la quinta volta in tre anni e mezzo, un unicum per lo Stato ebraico che non ha mai visto niente di simile dalla sua fondazione ...Dopo la bufera scatenata dalle sue parole a La Stampa, Ignazio La Russasul luogo del delitto e scrive una lettera aperta al direttore del quotidiano, provando a ...dell`esistenza di. La ...Intanto, nessuno riesce a trovare un’uscita alla crisi politica e si torna nuovamente alle urne, per la terza volta. Non c’è due senza tre, e la speranza del Paese è che queste elezioni possano ...Si vota il 1 novembre. Attenzione ai dati dell'affluenza, a partire da quella della minoranza arabo-israeliana: lo strumento per frenare il ritorno di re Bibi ...