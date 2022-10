Inzaghi “A Monaco per fare una partita seria”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 31 ottobre 2022)DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Domani non conta per il girone ma sarà unain un bellissimo stadio, contro una delle migliori squadre d’Europa. Vogliamouna gara, sapendo che ci saranno delle difficoltà contro una squadra molto forte e con una rosa profonda”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone, alla vigilia della sfida di Champions League in casa del Bayern. “Noi siamo messi meglio, è cresciuta la condizione dei singoli – spiega in conferenza stampa il mister nerazzurro – Lukaku? Ha avuto un problemino alla cicatrice nelladi sabato e dovrà restare a riposo qualche giorno. Verrà rivalutato a fine settimana ma è un rallentamento che non ci voleva. Speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta. Brozovic? ...