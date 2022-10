Inter | tegola per Inzaghi | nuovo stop per Lukaku

Si ferma ancora Lukaku per l', Inzaghi dovrà fare a meno del belga per il Bayern e con ogni probabilità anche contro la Juventus Si ferma ancora Lukaku per l', Inzaghi dovrà fare a meno del belga per il Bayern e con ogni probabilità anche contro la Juventus. Il comunicato del club "Romelu Lukaku si ...Pogba infortunio muscolare:Juventus Questa seconda parte di 2022 è maledetta per Paul Pogba . Il centrocampista francese ... Niente Juve - Psg (2 novembre), Juventus -(6 novembre), Verona -...Nuovo stop per l'attaccante belga, che era appena rientrato: risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sini ...Brutta tegola per l'Inter di Simone Inzaghi: Romelu Lukaku è di nuovo ai box per un infortunio muscolare. Il comunicato dei nerazzurri.