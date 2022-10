Inter | si ferma anche Dzeko Le sue condizioni in vista di Bayern e Juve

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In casa, il nuovo stop di Romelu Lukaku non sarà l'unico nel reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi . Nell'allenamento odierno, infatti, è stato a riposo - a causa di una botta ...

In casa, il nuovo stop di Romelu Lukaku non sarà l'unico nel reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi . Nell'allenamento odierno, infatti, è stato a riposo - a causa di una botta rimediata ...Romelu Lukaku siancora: l'attaccante dell', che era da poco rientrato da un lungo infortunio, questa mattina ha sostenuto esami clinico - strumentali che hanno evidenziato "un risentimento della cicatrice ...Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Il nome di Vincenzo Boiocchi, ex capo ultrà della curva Nord dell'Inter, compare anche in un'inchiesta della procura di Milano su cui non è stato ancora messo ...In un comunicato ufficiale, l’Inter ha espresso la sua ferma condanna a “qualsiasi episodio di coercizione” che sia avvenuto sabato 29 durante la partita contro la Sampdoria. La società disposta a ...