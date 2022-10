Inter | nuovo infortunio per Lukaku | risentimento al bicipite femorale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si ferma per unRomeluin casa. L’attaccante belga “ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato undella cicatrice miotendinea deldella coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno”, fa sapere il club nerazzurro. L’ex Chelsea salterà certamente il match col Bayern ed è in dubbio per il big match contro la Juventus. SportFace.

Corriere dello Sport

... a partire da gennaio riprenderanno i contatti tra il suo entourage e i rappresentanti dell'... per motivazioni sia di carattere economico che tecniche, cozzano colprogetto tecnico ......concentrando le indagini degli inquirenti per identificare i due killer e il movente dell'omicidio avvenuto durante- Sampdoria. Nel 2019 era tornato in curva al Meazza imponendosi dia ... Inter, nuovo contratto con Nike dal 2023-2024 Simone Inzaghi perde ancora Lukaku. L'attaccante, infatti, era tornato in campo il 26 ottobre scorso dopo due mesi di stop, ma si è fermato nuovamente per un problema alla coscia e salterà sicuramente ...