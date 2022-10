Inter | Bergomi | 'Ci penserei bene prima di togliere Calhanoglu dal ruolo di play Riccardo Ferri mi ha detto che'

(Di lunedì 31 ottobre 2022)venuto dagli studi di Sky, l'ex capitano dell', Beppe, ha espresso la propria opinione in merito al centrocampista...

... coadiuvato al commento tecnico da Giuseppe. Ampio turnover per entrambe le squadre: nel Bayern Gnabry, Gravenberch e Coman a sostegno di Tel. Nell'Inzaghi dovrebbe rinunciare a Bastoni ...Sabato a Milano è tempo di- Sampdoria , dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio Sky ... La domenica sera si chiude con Fabio Caressa e il suo 'Sky Calcio Club' , con Beppe, Luca ..."Il Napoli ha fatto 30 gol in campionato, il Milan è secondo a 25 reti ma le sue fortune le ha sempre costruite sulla fase difensiva".Dopo la vittoria sulla Sampdoria l'Inter si rituffa in Europa. Martedì a Monaco di Baviera alle 21 c'è Bayern-Inter, ultima giornata... Sport E Vai ...