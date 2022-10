India | crolla un ponte pedonale sospeso | almeno 132 vittime

- Incontinua a salire il bilancio delle vittime in seguito al crollo del ponte nello stato del Gurajat nell'ovest del Paese. Le autorità hanno aggiornato il drammatico conteggio: sono almeno ...peggiorato il bilancio del crollo del ponte Julto Pool , sul fiume Machchhu, nello Stato nord - occidentale indiano del Gujarat, che ha fatto precipitare nel fiume decine di persone. Le vittime sono ...È salito ad almeno 140 morti il bilancio del crollo ieri di un ponte pedonale sospeso che attraversava un fiume nello stato occidentale del Gujarat, ha detto oggi un funzionario di polizia. "È probabi ...E’ salito a 141 il bilancio dei morti per il crollo del ponte sospeso ieri nello stato indiano del Gujarat, mentre 100 feriti altri restano in ospedale. Almeno dodici delle vittime erano bambini. I ...