India | crolla ponte pedonale 141 morti  I  video

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E' drammatico il bilancio del crollo deldi Gujarat in: 141 morti almeno e centinaia di feriti con molte persone che ancora risultano disperse. La struttura ha collassato all'improvviso trascinando verso il basso chi vi si trovava sopra. Secondo le autorità a causare l'incidente è stata proprio la folla che ha iniziato ad attraversare ilsenza attendere il proprio turno (tratto da Twitter)

