India | almeno 132 morti nel crollo ponte nel Gujarat

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nuova Deli, 31 ott. (Adnkronos) -132 persone sono morte per il, ieri, delsospeso nello stato occidentale del, in. Le autorità hanno rivelato che la struttura era stata riaperta al pubblico solo di recente dopo lavori di ristrutturazione. Il ministro dell'Interno del, Harsh Sanghavi, ha affermato che si stima che circa 200 persone fossero sulnella città di Morbi quando è crollato nel fiume sottostante ieri sera. Un cavo a un'estremità sembra essersi spezzato, ha aggiunto. Lo stato delha presentato una denuncia contro l'agenzia che si occupava della manutenzione dellungo 230 metri, costruito nel XIX secolo e riaperto la scorsa settimana dopo i lavori di ristrutturazione, ...

Sono120 le vittime del crollo di un ponte pedonale nello stato del Gujarat , nel nord - ovest dell'. Ma I media indiani parlano, al momento, addirittura di 141 vittime. Secondo un funzionario ...E' salito ad120 morti inil bilancio del crollo ieri di un ponte pedonale sospeso che attraversava un fiume nello stato occidentale del Gujarat, ha detto oggi un funzionario di polizia. "Finora ...Il numero dei morti nel crollo del gigantesco ponte fluviale sul fiume Machchhu è dunque salito ad almeno 120 persone. Crollo del ponte in India: finora 120 vittime Tutto era successo quando il ponte ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...