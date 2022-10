Il Post

... e che le forze russe hanno danneggiato un impianto energetico che fornisce energia a350.000 ... Kuleba all': "Basta droni ai russi" Ucraina, oltre un milione gli sfollati interni. Onu: "...2 mila truppe di Mosca sono dispiegate nella regione per servire come forze di pace. Nel ... Azerbaigian - Turchia sempre più amici: dall'altra parte, Armenia eArmenia, Azerbaijan e Turchia ... In Iran circa 1000 persone sono state incriminate per le proteste contro il regime “Oggi è la fine delle rivolte, non dovete scendere più in piazza”, intima il generale Salami. Ma i manifestanti non ci pensano ...Continuano le proteste, gli scontri, la repressione e le uccisioni in Iran a più di 40 giorni dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita dopo essere stata arrestata dalla polizia moral ...