Improvvisa Caporetto | cosa dobbiamo evitare Urso | la profezia che scuote l' Italia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) «La prima volta che andai al governo, nel 2001, come viceministro della Attività Produttive, stava iniziando l'era della globalizzazione. A settembre ci fu l'attentato alle Torri Gemelle, a New York, il mondo venne attanagliato dalla paura del terrorismo islamico e si strinse intorno all'Occidente. La Cina si aprì, partecipò per la prima volta al vertice del Wto, l'organizzazione mondiale del commercio, a Doha, in cui proprio io rappresentavo il governono; Russia e Usa dialogarono e si posero le basi per il Trattato di Pratica di Mare, l'anno successivo. Oggi torno al governo all'indomani della fine della globalizzazione, sancita dall'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. Le nazioni si stanno chiudendo, basta pensareè avvenuto a Pechino, al congresso del Partito Comunista cinese, la settimana scorsa: la conferma per la terza volta di ...