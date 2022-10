(Di lunedì 31 ottobre 2022)– “In questi giorni, presso l’aula consiliare del Comune, si è svolto undedicato allee agli artigiani per l’ale aldella Bilateralità”. A parlare è l’assessore alle Attività produttive del Comune di, Erica Antonelli. “Già a giugno avevamo organizzato, sempre in collaborazione con CNA Roma e Coopfidi, un focus su finanziamenti e bandi pubblici – spiega Antonelli -. L’assemblea ha toccato tanti altri argomenti: dall’al, alle prestazioni diper, lavoratori e per le loro famiglie. I relatori hanno velocemente illustrato gli strumenti che concretamente, soprattutto in questo momento di crisi economica, possono ...

Il Faro online

... si è svolto un incontro dedicato allee agli artigiani per l'accesso al credito e al welfare della Bilateralità'. Lo dichiara l'assessora alle Attività produttive diErica ...Non posso dimenticare quando ascese il presidente Kennedy e lui lo accolse, non ho ... le istituzioni, per la politica, per il mondo delle. La sua è una figura oggi più che mai ... Imprese, a Fiumicino un incontro su accesso al credito e welfare Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Un'occasione per le imprese e gli artigiani per l'accesso al credito e al welfare della Bilateralità. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsi ...