Immobile | “Se sarò al derby con la Roma? Non lo so | speriamo”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 ottobre 2022)– “Sto bene. Se cinelcontro la…”. E’ quanto detto questa mattina da Ciro, centravanti e capitano della Lazio, appena prima di entrare nella Clinica Paideia didove è stato sottoposto a nuovi esami clinici e strumentali al bicipite femorale sinistro, infortunato contro l’Udinese. Come riporta il sito del club biancoceleste, l’attaccante “prosegue nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”. Per la Lazio, orfana di Milinkovic-Savic squalificato, l’eventuale (e inizialmente insperato) recupero disarebbe una notizia molto positiva. (Ansa). (foto@SSLazio-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale ...