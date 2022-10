Il tesoro nascosto sotto l' Europa | la mappa delle nuove miniere e delle proteste

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La corsa alla sovranità mineraria dell'è cominciata, seppur con almeno dieci anni di ritardo. Dal Portogallo alla Svezia, passando per la Francia e anche per l'Italia. "Il litio e le terre rare diventeranno...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Per tutti questi secoli Galileo è riuscito a tenerla sua identità di autore del trattato, firmandosi con lo pseudonimo di Alimberto Mauri e riuscendo a raggirare, così, ogni eventuale ...Ecco perché sin da subito i tecnici del Mef al lavoro non hannoqualche perplessità sulla realizzazione tecnica. Eppure al ministro delGiancarlo Giorgetti non basta allargare la ... I fondi comuni il tesoro nascosto Grazie a un ricercatore italiano, oggi sappiamo con certezza che Galileo Galilei ha scritto un importante trattato di astronomia (ma sotto uno pseudonimo) ...L'esperto: "Con una tassa al 10% sul capitale denunciato l'Erario incasserebbe miliardi" C'è un tesoro nascosto tra le pieghe del web. Una ricchezza che non ha ancora una cittadinanza e dalla quale lo ...