Il ritorno di Trump e dei trumpiani

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Chi aveva dato per finita l’avventura politica dell’ex presidente Usa Donalddopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e la sconfitta alle elezioni presidenziali, si sbagliava di grosso. Il prossimo novembre, in occasione delle elezioni di midterm, il tycoon, 76 anni, affronta una nuova prova cruciale, che determinerà il suo reale peso e InsideOver.

Una modesta presa di distanza dalle politiche sull'immigrazione di. Poco altro. Soprattutto, nulla che potesse suscitare l'entusiasmo e ilmassiccio alle urne del popolo democratico. L'...... incendiando le piazze, in una riedizione di quanto già visto con Donalde la folla che ...colombiano Gustavo Petro all'argentino Alberto Fernandez così come hanno salutato con gioia ildi ...Dopo la conferma dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, sono molti gli utenti ad aver deciso di emigrare su Mastodon.Un po' visionario, un po' genio, parecchio folle. Entrare nella testa di Mr Elon non è facile. «L'uccellino è liberato», ha scritto - naturalmente su Twitter e dove sennò - per ufficializzare l'acqui ...