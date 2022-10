(Di lunedì 31 ottobre 2022) Mille persone sarannoteper avere preso parte alle proteste in Iran, che hanno coinvolto oltre 100in tutto il Paese, in corso da oltre un mese. Lo hanno annunciato ...

Globalist.it

Mille persone saranno processate nella sola Teheran per avere preso parte alle proteste in Iran, che hanno coinvolto oltre 100 città in tutto il Paese, in corso da oltre un mese. Lo hanno annunciato ...Cubai civili che protestano contro i blackout La Procura li ha accusati di 'incendio ... con forti critiche deldi Ortega e Rosario Murillo. L'esilio venezuelano negli USA supplica ... Il regime processa 1000 manifestanti nella sola città di Teheran facendo sapere che andranno a processo individui che hanno compiuto «azioni sovversive» e hanno avuto un ruolo centrale nelle dimostrazioni. «Coloro che intendono scontrarsi con il regime e ...Lo hanno annunciato funzionari della Magistratura iraniana, come riporta Irna, facendo sapere che andranno a processo individui che hanno compiuto "azioni sovversive" ...