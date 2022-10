Il rave di Modena è finito | la mediazione funziona | gli occupanti lasciano l' area

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) È in corso da questa mattina lo sgombero volontario del Witchtek, ilabusivo organizzato alle porte diche ha avuto inizio la notte tra sabato e domenica. In teoria, sarebbe dovuto proseguire fino a domani, ma già dalle prime ore di oggi, grazie a unatra le forze dell'ordine e gli organizzatori dell'evento, i partecipanti (circa 3.500 persone) stanno liberando pacificamente l'dopo averla ripulita. L'attenzione dell'opinione pubblica e dei media si è rivolta a quanto accadeva aperché si tratta del primoillegale organizzato dall'insediamento del governo Meloni. Negli ultimi anni, casi di cronaca come i raduni abusivi avevano portato la destra, in particolare l'attuale premier e il leader della Lega Matteo Salvini, a chiedere il pugno duro ...