Il primo festival musicale on chain sbarca nel metaverso

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Over The Reality (OVR), azienda specializzata in software e periferiche per lo sviluppo della realtà virtuale, ha recentemente annunciato di aver siglato un accordo con Decentraland, piattaforma di riferimento per gli utenti del, per l'organizzazione del "Metaverse Music2022". Agli utenti verrà offerta una partecipazione immediata ed interattiva ad eventi di vario genere, come concerti e sessioni in discoteca, con oltre 100 artisti in esibizione, tra cui Ozzy Osbourne e Dillon Francis.