Il nuovo Dj Mix su Apple Music è firmato da Marco Mengoni

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Novità tra le playlist su, che presenta ‘MATERIA (PELLE) DJ MIX’, il dj mix curato da. Disponibile in esclusiva sulla piattaforma di casa, la nuova selezione dell’artista raccoglie diciassette tracce per regalare un viaggio eclettico tra i generi, dall’afrobeats al pop, dall’alternative all’elettronica. La playlist si aggiunge, così, alla precedente ‘NO STRESS (DJ MIX) costruita dallo stesso cantautore, reduce dal fortunato tour autunnale nei palazzetti italiani. L’itinerarioale di ‘MATERIA (PELLE) DJ MIX’ si apre con i suoni ruvidi e chill di Into You di Kwabs per arrivare alle atmosfere electro eteree di Roma di Popolous e Lucia Manca feat. Matilde Davoli. Nel mezzo, i ritmi latini di La Plata di Quantic feat. Nadia Gongora, le percussioni di ...

imusicfun.it

Rina Sawayama ha annunciato le date del tour mondiale a sostegno del suoalbum in studio "Hold the Girl" e tra queste ce n'è una anche in Italia! L'artista giapponese, ... Little) e Clarence ...Tutti i capitoli di Yakuza offrono un ottimotra un gameplay unico , che unisce un sistema di ... questo ancor prima di iniziare a giocare a uncapitolo. L'iconico quartiere della serie è ... Marco Mengoni Materia Pelle (Dj Mix), in esclusiva su Apple Music Apple Music presenta “MATERIA (PELLE) DJ MIX”, il nuovo Dj Mix curato da Marco Mengoni, da oggi disponibile in esclusiva su Apple Music. Dopo “NO STRESS Apple Music presenta “MATERIA (PELLE) DJ MIX”, ...Canzoni da intorno, disponibile dal 18 novembre, segnerà il ritorno sulle scene di Francesco Guccini con un nuovo disco dopo 10 anni.